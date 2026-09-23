Horas después del discurso del Presidente de la Republica Argentina, Javier Milei, donde mencionó que “Malvinas es para nosotros una causa nacional” la delegación británica en la ONU publicó un comunicado en X donde sostuvo que cualquier discusión sobre el futuro de los territorios dependerá de la voluntad de sus habitantes. En respuesta a los dichos del presidente argentino, quien había instado a Inglaterra a una solución pacifica.

Ads

“El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las Islas Falkland y Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, así como sobre las áreas marítimas circundantes de ambos territorios”, señala el comunicado.

En el mismo, Inglaterra sostiene el mismo argumento que utiliza hace años siempre que la discusión respecto a la soberanía de las Islas Malvinas sale a flote, y es la autodeterminación de los habitantes de las islas. En la publicación, sostienen que ese derecho está reconocido por la Carta de las Naciones Unidas y por los principales pactos internacionales sobre derechos humanos.

A su vez en la respuesta al discurso critican el accionar del gobierno, ya que según lo expresado por ellos, Buenos Aires “continúa negando” que el principio de autodeterminación sea aplicable a los habitantes de las islas y “busca activamente oportunidades en foros internacionales para hacer valer su reclamo de soberanía”.

Puede interesarte

“Este comportamiento es completamente incompatible con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y no es el comportamiento que esperamos de una democracia", comentaron.

Ads

Otro eje del comunicado fue la controversia por el proyecto que busca extraer petróleo cerca de las islas, y que el gobierno argumenta que es ilegal ya que no les dieron autorización para operar en suelo continental argentino. En su discurso, Milei denunció que el proyecto opera con licencias británicas “ilegales e ilegítimas”.

En este sentido, el Reiuno Unido defendió la legalidad del proyecto y argumentó que el desarrollo de esos recursos, representa una oportunidad comercial legítima regulada por las autoridades del territorio y realizada “en estricta conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.

“La legislación interna argentina no se aplica a las Islas Falkland”, destacaron.

Ads

Puede interesarte

Por ultimo en el comunicado, abordaron las penalizaciones que anunció el gobierno a las empresas que operan en la zona y las calificaron como intentos de “obstaculizar y hostigar” a compañías internacionales.

Además de argumentar que es un ejercicio “completamente inaceptable” de jurisdicción extraterritorial, que “carece de justificación en el derecho internacional” y que resulta “incompatible con el libre comercio”.