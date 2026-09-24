La convocatoria llega luego de una serie de negociaciones encabezadas por la titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien busca repetir la mayoría que permitió al Gobierno aprobar recientemente la ley de Inocencia Fiscal II en la Cámara alta.

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Uno de los puntos centrales del debate será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto ya había obtenido media sanción en Diputados, pero el oficialismo aceptó introducir modificaciones para destrabar su tratamiento en el Senado. El cambio más relevante está vinculado al mecanismo para remover a las autoridades de la entidad monetaria. Mientras que la versión aprobada por la Cámara baja exigía una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, la nueva redacción establece que bastará con una mayoría absoluta de 37 votos en el Senado, que mantendrá la potestad exclusiva para designar y remover a los directores del organismo.

Desde la Casa Rosada consideran esta iniciativa una pieza clave de su programa económico, ya que busca redefinir el funcionamiento del Banco Central y reforzar su objetivo principal de preservar el valor de la moneda.

El otro proyecto que llegará al recinto es la modificación del régimen de Zonas Frías, que actualmente otorga descuentos en las tarifas de gas a millones de usuarios de distintas regiones del país. La propuesta impulsada por el Gobierno plantea concentrar los beneficios en las zonas de menores temperaturas y revisar la ampliación del esquema aprobada en 2021.

A diferencia de la reforma del Banco Central, la iniciativa sobre Zonas Frías genera mayores resistencias entre legisladores de distintas provincias, especialmente aquellas que podrían perder parte de los subsidios vigentes. Por ese motivo, el oficialismo mantiene negociaciones de último momento para garantizar los apoyos necesarios durante la sesión.

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El temario fue acordado durante una reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles entre representantes de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales. Aunque la sesión comenzará a las 12:00, se estima que el debate de fondo sobre ambos proyectos podría iniciarse más tarde, luego de cuestiones de privilegio planteadas por la oposición.

De obtener la aprobación del Senado, el Gobierno dará un nuevo paso en la consolidación de su agenda legislativa, en momentos en que también se desarrollan las discusiones por el Presupuesto 2027 y otras iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

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