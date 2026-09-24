La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ocupó hoy la sede central de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) en la Ciudad de Buenos Aires para rechazar un plan de 600 despidos y denunciar un presunto vaciamiento institucional.

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La medida de fuerza se desarrolló en el marco de un conflicto creciente por la situación financiera y operativa del organismo, que según el gremio atraviesa una crisis estructural. Desde ATE señalaron que la protesta busca visibilizar la problemática y frenar las cesantías previstas para fines de septiembre.

Durante la manifestación, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza la gestión del ministro de Defensa, Luis Petri, y del titular de la cartera de Desregulación, Federico Sturzenegger. “Se la robaron toda”, afirmó el dirigente, al denunciar un deterioro acelerado de las cuentas de la entidad.

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De acuerdo con los datos difundidos por el sindicato, la obra social pasó de registrar un superávit de $25.000 millones a fines de 2023 a acumular un pasivo superior a los $500.000 millones. Asimismo, apuntaron contra presuntas irregularidades administrativas, como el uso de fondos destinados a equipamiento médico para cubrir gastos corrientes y el cierre de establecimientos propios -entre ellos farmacias, hoteles y residencias- reemplazados por servicios tercerizados.

El conflicto se vincula además con la disolución del antiguo IOSFA y la creación de la OSFA mediante el DNU 88/2026, una medida que, según el gremio, profundizó el deterioro institucional. Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, ATE advirtió que podría extender las ocupaciones a otras dependencias del país.

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En ese contexto, la organización sindical confirmó la realización de una vigilia el próximo miércoles 30 en los hoteles de la obra social, en defensa de los puestos de trabajo de los empleados civiles de las Fuerzas Armadas.