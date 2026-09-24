La medida fue oficializada mediante la Disposición N° 6140/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y alcanza a todos los lotes, tamaños y presentaciones de estos productos hasta que obtengan la correspondiente aprobación sanitaria.

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Según explicó el organismo, actualmente no existen medicamentos autorizados en el país que contengan retatrutide o retatrutida entre sus componentes. La sustancia está siendo evaluada en estudios clínicos por sus potenciales efectos en personas con diabetes tipo 2 y alteraciones en el control de la glucosa, por lo que su seguridad y eficacia aún no han sido aprobadas para su comercialización.

La decisión surgió luego de una denuncia recibida por la ANMAT sobre la venta de estos productos a través de sitios web. Tras una investigación, el organismo detectó que los artículos ofrecidos carecían de registros sanitarios que permitieran verificar su origen, elaboración y control de calidad conforme a la normativa vigente.

Además, las autoridades sanitarias señalaron que organismos reguladores de Brasil y Paraguay ya habían emitido advertencias sobre productos que contenían retatrutida, lo que reforzó la preocupación por su circulación en canales de venta online.

Ante esta situación, la ANMAT dispuso la prohibición de estos productos en todo el territorio nacional y en plataformas de comercio electrónico, al tiempo que amplió una denuncia judicial para investigar su comercialización. El organismo recordó a la población la importancia de adquirir medicamentos y tratamientos únicamente a través de canales habilitados y con la debida autorización sanitaria.

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