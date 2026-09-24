En el marco de la sesión de este jueves en el Senado de la Nación, el senador por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, presentó una cuestión de privilegio dirigida al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, para reiterar el pedido de eliminación de los derechos de exportación que afectan a la industria pesquera.

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Durante su intervención, el legislador sostuvo que se trata de un reclamo que mantiene desde mayo de 2025 y criticó la ausencia de avances pese a los compromisos asumidos por el área productiva: “Ya no hay margen para seguir esperando”, aseveró al señalar que el proyecto de Presupuesto 2027 no incluye cambios tributarios para el sector.

Abad remarcó el peso económico de la actividad pesquera, que -según indicó- genera alrededor de 2000 millones de dólares en exportaciones y sostiene a 46.000 trabajadores directos y más de 100.000 indirectos.

Además, alertó por la caída del valor agregado en las exportaciones del sector, que pasó del 50% en 2008 al 15% actual, con impacto directo en el puerto de Mar del Plata, empresas y trabajadores. En ese sentido, cuestionó la falta de equidad en la política fiscal y pidió avanzar hacia una mesa estratégica intersectorial.

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