El Gobierno nacional decidió apelar la resolución judicial que le otorgó un plazo de cinco días para cumplir de manera total con la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación será realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

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La decisión del Ejecutivo apunta contra la resolución del juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11. El magistrado consideró que el Estado no acreditó el cumplimiento total de la medida cautelar y estableció un plazo perentorio para que avance con su aplicación. En caso de que el Gobierno no cumpla con lo dispuesto dentro del plazo fijado, la Justicia advirtió que podría imponer multas por cada día de demora.



Desde la Casa Rosada sostienen una posición diferente a la expresada por el juez. Según funcionarios que siguen el expediente, el Ejecutivo considera que ya cumplió con la medida cautelar y que esa situación fue informada y acreditada ante la Justicia.



La apelación, sin embargo, no modifica la situación de la cautelar original, que permanece vigente. La cautelar fue dictada en diciembre de 2025 y ordenó aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Esos artículos están vinculados principalmente con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes universitarios y con la actualización de los programas de becas para estudiantes.



La medida fue posteriormente confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En junio de este año, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno porque no estaba dirigido contra una sentencia definitiva. De esta manera, la cautelar quedó firme, aunque la discusión sobre el fondo de la causa continúa en la Justicia.



La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal deberá intervenir ante el recurso que presentará el Ejecutivo, mientras continúa la discusión judicial sobre el alcance y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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