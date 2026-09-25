El presidente Javier Milei mantendrá una reunión bilateral con su par francés, Emmanuel Macron, durante su próxima visita a París. El encuentro está previsto para el jueves 1° de octubre, en el marco de la segunda edición de la Argentina Week, según confirmaron fuentes oficiales.

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La gira presidencial se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y tendrá como uno de sus principales objetivos promover inversiones y oportunidades comerciales para la Argentina. Milei viajará acompañado por integrantes de su gabinete, gobernadores y representantes del sector privado.



La reunión con Macron se desarrollará durante la jornada central de la Argentina Week, que tendrá actividades en París vinculadas con la economía argentina y las posibilidades de inversión. Entre los sectores que estarán presentes aparecen energía, minería, agroindustria, infraestructura y comercio, además de encuentros relacionados con tecnología e inteligencia artificial.



El 1 de octubre también está previsto un encuentro multisectorial en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con participación de funcionarios y empresarios argentinos y europeos.



La misión continuará al día siguiente con actividades vinculadas con energía, minerales críticos y el sector nuclear en la Agencia Internacional de Energía.



Entre los funcionarios previstos se encuentran la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

También formará parte de la delegación un grupo de gobernadores. Entre los mandatarios que confirmaron su participación aparecen Rolando Figueroa, Ignacio Torres, Alberto Weretilneck, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Gustavo Sáenz, Juan Pablo Valdés, Leandro Zdero, Carlos Sadir, Marcelo Orrego, Raúl Jalil y Claudio Vidal, entre otros.

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La presencia de los gobernadores se produce en medio de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno con las provincias por el Presupuesto 2027 y los distintos proyectos que pretende impulsar en el Congreso.



La visita a Francia será la segunda escala internacional de relevancia de Milei en pocos días, después de su viaje a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.



En París, la Casa Rosada buscará combinar la agenda diplomática con la promoción de inversiones. En ese contexto, la reunión con Macron se perfila como uno de los principales encuentros políticos de la gira presidencial.

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