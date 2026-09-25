Un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Madrid debió regresar de emergencia al Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante la madrugada de este viernes, luego de que la tripulación detectara un inconveniente técnico durante el trayecto.

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Se trató del vuelo AR1132, que había partido desde Ezeiza a las 23:52 del jueves. Según trascendió, la aeronave permaneció alrededor de 36 minutos en el aire antes de regresar al aeropuerto, donde aterrizó cerca de las 00:28.



Desde el aeropuerto indicaron que el aterrizaje se produjo sin inconvenientes y que no hubo personas heridas. Por el momento, no se difundieron oficialmente detalles precisos sobre la falla que obligó a interrumpir el vuelo.



Mientras el avión regresaba hacia Ezeiza, vecinos de diferentes localidades del sur del conurbano bonaerense comenzaron a reportar fuertes estruendos.

Los testimonios surgieron desde zonas como Ezeiza, Luis Guillón, Monte Grande, El Jagüel, Lanús y Burzaco, donde vecinos aseguraron haber escuchado explosiones durante la madrugada. Algunos describieron sonidos de gran intensidad y señalaron que los vidrios de sus viviendas llegaron a vibrar.



En redes sociales, varios vecinos relacionaron temporalmente los estruendos con el incidente protagonizado por el avión. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente que exista una relación entre ambos hechos.



De acuerdo con las primeras informaciones, la aeronave pudo completar el regreso hasta Ezeiza por sus propios medios. Personal de tierra y equipos de emergencia permanecieron preparados en el aeropuerto ante cualquier eventualidad.



Una vez finalizado el operativo, Aerolíneas Argentinas reprogramó el servicio para que los pasajeros pudieran continuar su viaje hacia España. El servicio AR1132 finalmente volvió a despegar durante la madrugada, aunque con otra aeronave. El nuevo avión utilizado fue un Airbus A330-243, que partió aproximadamente a las 4:09 con destino a Madrid.

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La investigación sobre el inconveniente técnico continúa, mientras también se busca determinar el origen de los fuertes estruendos denunciados por vecinos de distintas localidades.

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