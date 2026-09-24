La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comunicó la reincorporación de 12 trabajadores que habían sido despedidos de la Quinta de Olivos tras la salida del Gobierno nacional de Belén Agudiez, quien se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General y era una pieza clave del entorno de la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

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"ATE consiguió la reincorporación de les compañeres despedidos en Olivos", celebró el sindicato mediante un comunicado en su cuenta de la red social X.

Según ATE, el personal reincorporado se distribuirá entre la Casa Rosada y las oficinas de Presidencia con el fin de reorganizar el esquema de trabajo luego de los cambios en la estructura de seguridad.

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El jueves pasado el oficialismo anunció una modificación clave en el esquema de seguridad de la Quinta de Olivos, la cual implicó que Casa Militar concentre todas las tareas relacionadas con la protección de Javier Milei y su familia.

La medida provocó que 15 personas sean desplazadas y se desarme la estructura que se encargaba de administrar la residencia presidencial.

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