A lo largo de su carrera pasó por diferentes emisoras y estuvo al frente de diferentes ciclos, hasta convertirse en una figura habitual de la radio y la televisión. La popularidad alcanzada detrás del micrófono también lo llevó a la pantalla chica.

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En 2021 anunció su retiro de los medios, aunque posteriormente volvió a participar de algunos proyectos y mantuvo su vínculo con la actividad periodística y radial.



Durante los últimos años, el conductor había elegido Punta del Este como lugar de residencia. Desde allí continuó vinculado a la comunicación, aunque con una presencia pública menor que durante sus años de mayor exposición.



La muerte de Oscar González Oro representa el cierre de una extensa etapa para la radio argentina. Durante décadas, su voz acompañó a millones de oyentes y su particular estilo frente al micrófono lo convirtió en una figura reconocible de la comunicación nacional.

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