La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires revocó el sobreseimiento de un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo y apartó del expediente a la jueza Laura Beatriz De Marinis.

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La resolución hizo lugar a la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal contra el fallo del 21 de septiembre, cuando De Marinis había declarado inconstitucional para ese caso la aplicación del artículo 1° de la Ley 27.801, que establece en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal juvenil.

El tribunal, integrado por los camaristas Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca, ordenó además realizar un nuevo sorteo para determinar qué juez continuará con la investigación. De esta manera, el proceso contra el adolescente identificado como M.I.A. podrá continuar bajo las disposiciones del nuevo Régimen Penal Juvenil.

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El caso comenzó el 10 de septiembre en el barrio porteño de Palermo y según la investigación, un grupo de adolescentes habría intentado robarle sus pertenencias a un hombre de 47 años. La intervención policial evitó que el hecho se concretara y varios jóvenes fueron detenidos. Entre ellos se encontraba M.I.A. de 14 años, quien quedó imputado por tentativa de robo, la Fiscalía también planteó que debía analizarse una posible agravante por la presunta participación de varias personas en el hecho.

El 21 de septiembre, De Marinis había considerado que la reducción de la edad de punibilidad establecida por la nueva ley resultaba inconstitucional en ese caso concreto. Para fundamentar su decisión tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad social y familiar del adolescente, que el robo había quedado en grado de tentativa y que la víctima no había sufrido lesiones. La magistrada también había dispuesto la intervención del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad para evaluar la situación familiar, educativa y social del joven.

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La Cámara consideró que los argumentos utilizados no eran suficientes para dejar sin efecto una norma sancionada por el Congreso. En su resolución, sostuvo que los jueces pueden ejercer el control de constitucionalidad, pero que para declarar inválida una ley deben demostrar una contradicción concreta con la Constitución o con normas de jerarquía superior. Los camaristas también analizaron las referencias realizadas en el fallo a las recomendaciones internacionales sobre la edad mínima de responsabilidad penal. Según la Cámara, esas recomendaciones tienen relevancia para interpretar los derechos de niños y adolescentes, pero no impiden por sí mismas que el Congreso establezca los 14 años como edad mínima.

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Otro punto analizado fue el apartamiento de De Marinis, la Cámara entendió que la jueza había realizado valoraciones anticipadas sobre aspectos del hecho investigado y sobre su relevancia penal. Por ese motivo, consideró que correspondía que otro magistrado continuara con el expediente. La decisión se conoce mientras la jueza también enfrenta una denuncia ante el Consejo de la Magistratura porteño. El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, había presentado una denuncia para que se investigara su actuación y se evaluara si correspondía avanzar ante un Jurado de Enjuiciamiento.

Con el fallo de la Cámara, el sobreseimiento quedó sin efecto y la investigación podrá continuar bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil. Esto no implica una declaración de culpabilidad sobre el adolescente, sino que el proceso deberá seguir las distintas etapas judiciales y determinar, de acuerdo con las pruebas y las garantías correspondientes, cómo continúa el expediente.

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