El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo acordaron mantener la convocatoria para el sábado 7 de noviembre, luego de días de negociación en los que se evaluó su posible reprogramación por la coincidencia con la visita del Papa León XIV.

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La propuesta inicial de la administración porteña había sido postergar la movilización al 21 de noviembre, con el objetivo de concentrar los recursos logísticos y de seguridad en la agenda papal prevista entre el 8 y el 11 del mismo mes.

Sin embargo, las organizaciones rechazaron la iniciativa al considerar el impacto organizativo y federal que implicaría el cambio de fecha.

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Tras distintas instancias de diálogo, ambas partes acordaron sostener el cronograma original y coordinar un esquema operativo conjunto. De esta manera, la Marcha del Orgullo mantendrá su recorrido tradicional entre Plaza de Mayo y el Congreso, mientras que se articularán los dispositivos de seguridad necesarios para ambos eventos de relevancia pública.

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