El ex presidente de la Nación y titular del PRO, Mauricio Macri, encabezó hoy una jornada política en la provincia de Jujuy, donde mantuvo un encuentro con el gobernador Carlos Sadir y brindó un mensaje a la dirigencia partidaria, en el que analizó la coyuntura económica y política del país.

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Durante su exposición, Macri destacó el rumbo económico del Gobierno nacional y valoró la gestión del presidente Javier Milei, al señalar: “Logró con mucha audacia, muy rápido, algo inédito en la historia argentina y en la historia de la humanidad”.

En ese sentido, remarcó el acompañamiento de su espacio político: “Nosotros apoyamos a este Gobierno como nunca nadie lo hizo sin ser gobierno. Para que ganen, para que saquen las leyes que se necesitan para transformar y para lograr poner al Estado al servicio de la gente y no de políticos corruptos”.

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La actividad contó con la presencia del legislador Fernando De Andreis y se desarrolló en el marco de una agenda que incluyó un encuentro institucional con Sadir, en el que los dirigentes abordaron el panorama político de cara a los próximos procesos electorales.

Asimismo, durante la reunión se analizaron las perspectivas productivas del norte argentino, en particular el desarrollo del sector minero vinculado al litio, considerado estratégico para la economía regional.

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En relación con los desafíos macroeconómicos, Macri subrayó la necesidad de consolidar el proceso de desaceleración inflacionaria y sostener el superávit fiscal, al tiempo que instó a la dirigencia del PRO a avanzar en la organización territorial y la definición de candidaturas en todo el país.

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