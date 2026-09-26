La Federación Argentina de Municipios (FAM) manifestó su enérgico repudio a la derogación del Régimen de Zonas Frías sancionada por el Senado de la Nación a instancias del Poder Ejecutivo.

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La entidad, que agrupa a más de 500 jefes comunales de todo el país, emitió un documento institucional en el que advirtió que la supresión de las tarifas diferenciales de gas natural provocará un “enorme daño” a millones de usuarios en regiones afectadas por las bajas temperaturas.

El texto de la organización sostiene que la quita del beneficio atenta contra la economía cotidiana de los hogares y elimina un derecho adquirido que amortiguaba el valor de las boletas en períodos de bajas temperaturas.

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La pronunciación pública contó con las firmas del presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, junto a los vicepresidentes del organismo, Lorenzo Smith y Juan Manuel García.

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