Un importante despliegue sanitario se registró este sábado en la Casa Rosada luego de que una integrante de la Policía Federal Argentina sufriera una descompensación mientras cumplía funciones en el lugar.

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La mujer, identificada como Berta Benítez y perteneciente a la comisaría de la Casa de Gobierno, comenzó a padecer convulsiones, por lo que fue asistida y se resolvió trasladarla rápidamente a un establecimiento de mayor complejidad.

Debido a la situación, se puso en marcha un operativo aéreo para llevarla desde la sede del Ejecutivo nacional hasta el Hospital Churruca, en el barrio porteño de Parque Patricios, donde continuó recibiendo atención médica.

El movimiento del helicóptero presidencial en Balcarce 50 llamó inicialmente la atención debido a que Javier Milei no se encontraba en la Casa Rosada, sino en la Quinta de Olivos. Más tarde se conoció que la aeronave había sido utilizada para concretar la derivación de la agente.

El episodio ocurrió durante la mañana y generó un despliegue especial dentro de la sede gubernamental para garantizar la rápida asistencia de la mujer.

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Por el momento, no se difundió un parte médico con mayores precisiones acerca de su estado de salud y evolución tras el ingreso al Hospital Churruca.