Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva luego de atravesar un delicado cuadro de salud que obligó a los médicos a operarlo de urgencia. El exdelantero de Boca y de la Selección de Italia tiene 40 años y su pronóstico continúa siendo reservado.

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El exfutbolista ingresó durante la noche del jueves a un hospital público de Llavallol, en el partido de Lomas de Zamora, después de varios días de malestar. Su hermana lo encontró en su domicilio de Banfield y gestionó su traslado para que recibiera asistencia médica.

Los estudios determinaron que presentaba un derrame pleural derecho, una afección caracterizada por la acumulación de líquido en el espacio que rodea al pulmón. Ante el cuadro, los profesionales decidieron someterlo a una intervención quirúrgica y posteriormente quedó alojado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Según la información difundida en el programa LAM, además se habría detectado líquido y pus en la zona afectada y el pulmón derecho sería el más comprometido. También trascendió que se habría realizado una resección de tejido pulmonar. Sin embargo, hasta el momento el hospital no difundió un parte médico oficial que confirme esos detalles de la intervención.

Tras la operación, Osvaldo continúa bajo estricta vigilancia médica y con un régimen restringido de visitas. Su hermana permanece cerca del exjugador mientras se aguarda información sobre su evolución.

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El exdelantero desarrolló buena parte de su carrera en Europa, donde vistió las camisetas de clubes como Roma, Juventus, Inter, Espanyol, Southampton y Porto. En Argentina jugó en Huracán, Boca y Banfield, mientras que a nivel internacional representó a la Selección de Italia.

Luego de alejarse del fútbol profesional, Osvaldo profundizó su actividad vinculada a la música y en el último tiempo también había comenzado un ciclo de entrevistas con exfutbolistas. Antes de su internación tenía previstas distintas actividades públicas para las próximas semanas.