Tras la muerte de Oscar “El Negro” González Oro, se conocieron detalles de la despedida que familiares y allegados realizarán en Uruguay, país que el histórico conductor había elegido para vivir durante los últimos años de su vida.

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González Oro murió este viernes 25 de septiembre a los 74 años. El periodista se encontraba radicado en Uruguay desde la pandemia y su fallecimiento generó numerosas muestras de pesar entre figuras de la radio, la televisión y el periodismo argentino.

Por decisión de su familia, sus restos fueron trasladados a Jardines del Alma, un cementerio parque privado ubicado en San Carlos, departamento de Maldonado. De esta manera, la despedida se realizará en Uruguay y no en Argentina.

Según la información difundida desde Punta del Este, la cremación está prevista para el lunes 28 de septiembre a las 9 de la mañana, en el mismo cementerio. Hasta el momento, no se confirmó si posteriormente sus restos serán trasladados a la Argentina.

El conductor había construido una extensa trayectoria en los medios de comunicación argentinos y alcanzó una enorme popularidad al frente de “El oro y el moro”, programa que durante años encabezó las mañanas de Radio 10. También desarrolló trabajos en televisión y se convirtió en una de las voces más reconocidas de la radio nacional.

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Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, González Oro se había instalado en Uruguay durante la pandemia. Allí continuó vinculado con los medios y desarrolló una relación cercana con el país que finalmente también fue elegido por su familia para darle el último adiós.