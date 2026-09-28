El presidente Javier Milei negó que la economía argentina esté encaminada hacia una recesión y defendió el rumbo de su programa económico frente a los últimos indicadores de actividad. Durante una entrevista televisiva, el mandatario aseguró que la baja registrada recientemente debe interpretarse dentro de un proceso de transformación de la estructura productiva.

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“No hay recesión, hay una desaceleración del ritmo de expansión”, sostuvo Milei al referirse a la evolución de la actividad económica. Según explicó, los cambios estructurales impulsados por su administración generan comportamientos diferentes entre los distintos sectores: algunos registran crecimiento mientras otros atraviesan contracciones.



Las declaraciones se produjeron después de que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registrara en julio una caída del 2,9% mensual en términos desestacionalizados, uno de los retrocesos más importantes de los últimos años. Además, el indicador mostró una baja del 1,4% respecto de julio de 2025.



Milei atribuyó parte de la dinámica a los cambios que atraviesa la economía argentina y sostuvo que la reasignación de recursos implica necesariamente que determinadas actividades se expandan mientras otras pierdan participación. “La economía está cambiando, está reasignando recursos y hay una parte de la economía que se queda atrás”, manifestó el mandatario.



El Presidente también destacó el comportamiento del consumo y aseguró que se encuentra en “máximos históricos”, en línea con su defensa del programa económico y de los resultados que, según plantea el Gobierno, comienzan a observarse en distintos sectores. “El consumo está en máximo histórico. Lo que está cambiando es la modalidad de consumo”, afirmó el presidente.



La Casa Rosada sostiene además que una eventual recuperación podría apoyarse en la mejora de los salarios reales, el crecimiento del crédito, las exportaciones y una mayor inversión. En el equipo económico también observan con atención el escenario internacional y su impacto sobre la economía argentina.

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Por ahora, Milei sostiene que el escenario no debe ser definido como una recesión y ratifica su decisión de mantener el rumbo económico. “Hay una desaceleración del ritmo de expansión”, insistió el Presidente.

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