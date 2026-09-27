Un nuevo capítulo se abre en Estados Unidos por el conflicto judicial derivado de la expropiación de Aerolíneas Argentinas. A partir de este lunes 28 de septiembre, Titan Consortium podrá solicitar el embargo de activos de la Argentina para intentar cobrar una sentencia por aproximadamente USD 391 millones más intereses.

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La habilitación fue dispuesta por la jueza federal Jia Cobb, del Distrito de Columbia, y permite al demandante comenzar la etapa de ejecución de la sentencia. Sin embargo, la resolución no implica que ya se hayan embargado bienes argentinos: Titan deberá identificar activos que considere alcanzables y presentar los correspondientes pedidos ante la Justicia.

La magistrada tomó la decisión luego de considerar que habían transcurrido 21 meses sin intentos de Argentina de cumplir con la orden de pago. El fallo abre así la posibilidad de que comiencen a presentarse solicitudes concretas para avanzar sobre determinados bienes.

El reclamo se encuentra relacionado con la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008, cuando las compañías estaban controladas por el grupo español Marsans. La disputa posteriormente llegó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El organismo emitió en 2017 un laudo favorable al reclamo y los derechos vinculados con el litigio terminaron posteriormente en manos de Titan Consortium. El fondo inició acciones para conseguir el reconocimiento y cobro de esa decisión en Estados Unidos.

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En 2024, la Justicia estadounidense ordenó a la Argentina pagar USD 390,9 millones más intereses. El país apeló y planteó, entre otros argumentos, que el reclamo se encontraba prescripto, pero en julio de este año la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó esa posición.

Con la nueva decisión judicial, el litigio ingresa ahora en una instancia clave: Titan podrá comenzar a buscar activos argentinos e intentar que sean alcanzados por medidas de ejecución para cobrar la sentencia. Cada pedido de embargo deberá ser analizado judicialmente antes de que pueda hacerse efectivo.