Nuevos datos surgidos del peritaje de los teléfonos de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de Agostina Vega, revelaron la actividad que el hombre habría mantenido en Internet durante las semanas anteriores al asesinato de la adolescente de 14 años en Córdoba.

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Según consta en el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Raúl Garzón, entre el 6 y el 20 de mayo de 2026 fueron identificados 377 registros de actividad en un sitio de contenido pornográfico.

Entre los términos utilizados aparecieron reiteradamente referencias a “padrastro”, “hijastra” y “abuso”, además de otras expresiones relacionadas con contenido sexual y violento. De acuerdo con la investigación, las referencias a padrastros e hijastras se registraron más de 100 veces.

Los investigadores cruzaron esa información con las comunicaciones que Barrelier habría mantenido con Agostina durante el mismo período. El 8 de mayo se habría contactado con la adolescente a través de Instagram y volvió a comunicarse con ella días después.

Otro elemento incorporado a la investigación corresponde a un intercambio mantenido durante la madrugada del 16 de mayo con otro de los imputados. En esa conversación, Barrelier manifestó que tenía mucha adrenalina y que intentaba tranquilizarse para evitar cometer una imprudencia.

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Para la Fiscalía, estos movimientos digitales forman parte del conjunto de indicios que respaldan la hipótesis de una presunta planificación previa al crimen.

Agostina fue vista ingresando a la vivienda de Barrelier, ubicada en barrio Cofico, a las 22.55 del 23 de mayo. La acusación sostiene que la adolescente fue abusada sexualmente y asesinada dentro del inmueble y que posteriormente su cuerpo fue trasladado hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

El acusado negó haber cometido el crimen. Si bien reconoció que la adolescente estuvo en su domicilio, aseguró que permaneció entre 30 y 40 minutos y luego se retiró con vida.

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La causa fue elevada a juicio el 10 de septiembre y tiene seis imputados. Los nuevos detalles conocidos sobre el contenido de los dispositivos forman parte de las pruebas que serán consideradas en el proceso judicial.