La inflación de septiembre podría interrumpir la desaceleración registrada durante agosto. A pocos días del cierre del mes, los relevamientos privados ubican el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el 1,7% y alrededor del 2%, con los alimentos nuevamente entre los rubros que ejercen mayor presión.

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El punto de partida es el 1,7% registrado en agosto, el menor dato mensual en 14 meses. Sin embargo, las mediciones realizadas durante septiembre muestran una aceleración en distintos productos de consumo cotidiano, especialmente en frutas y verduras.

Según estimaciones de la consultora C&T, el índice de septiembre podría resultar similar al del mes anterior e incluso alcanzar el 1,8%. Otros relevamientos privados ubican la variación general cerca del 2%.

Las mediciones semanales muestran diferencias según la metodología utilizada por cada consultora, aunque coinciden en detectar aumentos dentro de la canasta alimentaria. Analytica, por ejemplo, registró incrementos importantes en verduras, mientras que las frutas también presentaron variaciones por encima del promedio.

La evolución de la carne vacuna representa otro factor a seguir. Si bien sus precios se mantuvieron relativamente estables durante agosto y septiembre, acumulan una suba interanual cercana al 43%, alrededor de diez puntos porcentuales por encima de la inflación general.

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La diferencia de precios también repercutió en los hábitos de consumo. El consumo de carne vacuna se encuentra en torno a los 46 kilos anuales por habitante, mientras que aumentó la demanda de carne de cerdo como alternativa.

Los alimentos no son el único elemento que podría condicionar la evolución del IPC durante los próximos meses. Los analistas también siguen los movimientos de la indumentaria por el cambio de temporada, los combustibles y diferentes servicios.

En este escenario, las estimaciones privadas muestran que septiembre difícilmente profundice la baja conseguida en agosto. El dato definitivo será publicado por el INDEC, mientras los relevamientos conocidos hasta el momento vuelven a colocar a los alimentos como uno de los factores determinantes para la evolución de los precios.

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