Un importante operativo de emergencia se desplegó este domingo en el sur de la ciudad de Córdoba luego de que una avioneta cayera en una zona de monte con cinco personas a bordo.

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El hecho ocurrió cerca del aeródromo de Coronel Olmedo, en inmediaciones de la avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9 y medio. En la aeronave viajaban tres adultos y dos menores de edad.

Tras conocerse el accidente, efectivos policiales, bomberos y personal del servicio de emergencias 107 llegaron al sector para asistir a los ocupantes. Debido a las características del terreno y la abundante vegetación, el acceso hasta el lugar donde quedó la avioneta presentó dificultades.

Los dos menores fueron rescatados conscientes y trasladados al Hospital de Niños, mientras que los tres adultos fueron derivados a los hospitales San Roque y de Urgencias. Hasta el momento no se difundió un parte oficial actualizado sobre la gravedad de las lesiones.

La aeronave involucrada es una Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG. Uno de los aspectos que deberá determinar la investigación es que este modelo posee capacidad oficial para cuatro personas, mientras que al momento del accidente llevaba cinco ocupantes.

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Testigos que colaboraron inicialmente con el rescate aseguraron que la avioneta habría avanzado cerca de 50 metros entre la vegetación antes de detenerse contra un árbol. Incluso fue necesario retirar parte de la cabina para poder sacar al piloto.

Las causas del accidente todavía no fueron establecidas. Si bien surgieron versiones sobre una eventual falla mecánica, esa posibilidad no fue confirmada oficialmente y deberá ser determinada mediante las pericias correspondientes.

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