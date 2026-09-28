El Gobierno nacional oficializó este lunes la renegociación del contrato de concesión con Aeropuertos Argentina, la empresa que administra 35 terminales aéreas del país. El acuerdo establece que la concesión, cuyo vencimiento estaba previsto para 2038, se extenderá hasta el 13 de febrero de 2049 y contempla una inversión adicional de US$600 millones.

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La medida quedó formalizada mediante la Decisión Administrativa 27/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.



El acuerdo contempla además la posibilidad de extender la concesión por otros siete años, hasta febrero de 2056. Sin embargo, ese período adicional no será automático. Para acceder a esa extensión, la compañía deberá cumplir con dos condiciones principales. En primer lugar, tendrá que acreditar antes del 30 de junio de 2027 que cuenta con los fondos, créditos o compromisos financieros necesarios para afrontar la inversión adicional de US$600 millones. En segundo término, deberá demostrar un avance significativo en las obras. Al menos el 75% de las inversiones deberá estar ejecutado antes del 31 de diciembre de 2031. El cumplimiento de estos requisitos será verificado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).



La inversión adicional acordada se suma al esquema de obras previsto para el sistema aeroportuario y estará destinada a infraestructura vinculada con la operación de las terminales concesionadas. El Gobierno señaló que el objetivo es sostener las inversiones necesarias frente al crecimiento proyectado del tráfico aéreo y preservar los estándares de calidad y seguridad del servicio.



Otro de los puntos centrales de la negociación fue la tasa interna de retorno (TIR) utilizada como referencia para determinar la rentabilidad de la concesión.

Finalmente, el acuerdo estableció una TIR de referencia del 14,30%. Según la información oficial, ese porcentaje no representa una rentabilidad garantizada ni implica una obligación automática del Estado de compensar a la empresa si no alcanza ese nivel. La compañía había planteado inicialmente una extensión de mayor duración y una tasa cercana al 17%, según la descripción realizada por el Gobierno sobre las negociaciones. Esos pedidos no fueron incorporados en los términos finales del acuerdo.



Otro de los pedidos que finalmente no prosperó fue la incorporación de las nuevas inversiones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

De acuerdo con el acuerdo oficializado, las obras adicionales comprometidas por Aeropuertos Argentina no tendrán los beneficios previstos por ese régimen.



La renegociación busca además poner fin a los reclamos que mantenían la empresa y el Estado Nacional por los desequilibrios económicos derivados del contrato, especialmente a partir del impacto que tuvo la pandemia sobre la actividad aeroportuaria.



Como parte del acuerdo, Aeropuertos Argentina deberá desistir de los reclamos administrativos y judiciales comprendidos en sus términos. A su vez, ambas partes establecieron un cierre de las controversias vinculadas con hechos anteriores al acuerdo, con excepciones específicas contempladas en el propio convenio.



De esta manera, el Gobierno y la empresa buscan establecer un nuevo marco contractual para los próximos años. La concesión quedará vigente hasta 2049, mientras que la posibilidad de extenderla hasta 2056 dependerá del cumplimiento de las condiciones relacionadas con la disponibilidad de los US$600 millones y el avance de las obras comprometidas.

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