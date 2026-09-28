El fiscal Gerardo Pollicita solicitará al juez federal Ariel Lijo autorización para realizar una pericia sobre las billeteras virtuales vinculadas a Adorni. El análisis buscará determinar si las operaciones con criptomonedas que fueron presentadas por su defensa coinciden con las fechas, montos y direcciones digitales consignadas en el expediente.



Uno de los principales puntos de la investigación está relacionado con ocho operaciones con criptomonedas mediante las cuales Adorni aseguró haber obtenido US$591.544,61. De acuerdo con la presentación realizada por su defensa, el exfuncionario comenzó a comprar Bitcoin en 2014 y realizó parte importante de las adquisiciones durante 2017. Las ventas se habrían concretado entre 2017 y 2018, con operaciones entre particulares y cobros en efectivo, sin intervención de bancos o exchanges.

Ads

Otro de los puntos que analiza Pollicita es el costo de las refacciones realizadas en una propiedad de Adorni ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. En el expediente figura la declaración de un contratista, Matías Tabar, quien sostuvo que la familia Adorni habría pagado alrededor de US$245.000 por los trabajos. La defensa, en cambio, presentó una pericia de parte que estimó el costo de las obras en US$174.954,58.



Ante esta diferencia, la Fiscalía pretende incorporar documentación que permita establecer cuánto se pagó efectivamente por las refacciones y contrastar las distintas versiones incorporadas al expediente.



Las nuevas medidas se producen después de que Adorni respondiera un cuestionario de 20 puntos elaborado por la Fiscalía para explicar la evolución de sus bienes durante el período investigado, que comprende su paso por la función pública entre diciembre de 2023 y junio de 2026.



La investigación también puso el foco en distintas declaraciones juradas rectificativas en las que aparecieron importantes tenencias de dólares en efectivo. La defensa sostiene que una parte sustancial de esos fondos tuvo como origen la venta de Bitcoin y que la evolución patrimonial cuenta con un respaldo documental que puede ser verificado.



La Justicia deberá determinar, mediante las pericias y la documentación que se incorpore al expediente, si las explicaciones brindadas por Adorni logran ser respaldadas por los registros de las operaciones y por el resto de la evidencia reunida en la causa.

Ads

Ads