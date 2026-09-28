El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados durante octubre, que se abonará junto con los haberes previsionales.



La medida fue establecida mediante el Decreto 1108/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. El refuerzo alcanzará a los titulares de jubilaciones y pensiones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), además de beneficiarios de otras prestaciones previsionales.

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El bono será de $70.000 para quienes cobren un haber igual o inferior al mínimo previsional. En el caso de quienes perciban una jubilación superior a la mínima, el monto será proporcional y permitirá alcanzar un ingreso equivalente al haber mínimo más el bono completo.



A partir de octubre, el haber mínimo previsional quedará establecido en $435.748,51, luego de la actualización del 1,66% correspondiente al mecanismo de movilidad previsional. De esta manera, quienes cobren la jubilación mínima y tengan derecho al bono completo percibirán: $435.748,51, el haber mínimo, más $70.000 del bono extraordinario, quedando un total de $505.748,51.



El bono tiene carácter extraordinario y no se incorpora de manera permanente al haber previsional. Por ese motivo, la actualización mensual de las jubilaciones se calcula sobre el monto correspondiente a la prestación y no sobre el refuerzo.



El esquema también contempla a los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo, pero no alcanzan el monto de $505.748,51.

En esos casos, el bono será equivalente a la diferencia necesaria para llegar a ese monto. Por ejemplo, una persona que tenga un haber de $480.000 recibirá un refuerzo de $25.748,51. Quienes perciban un ingreso previsional superior a ese límite no recibirán el bono completo.



El refuerzo extraordinario también comprende a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de determinadas Pensiones No Contributivas (PNC), entre ellas las correspondientes a vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.



En octubre, la PUAM tendrá un haber de $348.598,80 antes del bono y podrá alcanzar los $418.598,80 con el refuerzo completo. En el caso de las PNC por invalidez y vejez, el haber básico será de $305.023,96, al que podrá sumarse el bono de $70.000, alcanzando un total de $375.023,96.



Con la nueva actualización, el haber máximo llegará a $2.932.174,85.

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El bono se suma al incremento mensual de las jubilaciones y pensiones. Para octubre, ANSES estableció una actualización del 1,66%, calculada de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente, que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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