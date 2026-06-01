Caso $LIBRA: la investigación enfrenta demoras por falta de herramientas para rastrear transferencias
Un organismo especializado admitió que no cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para avanzar en parte de los análisis.
Un organismo especializado admitió que no cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para avanzar en parte de los análisis.
La ex canciller se refirió así en declaraciones a medios internacionales. Se recuerda que fue echada del Gobierno tras contradecir con su voto la visión del oficialismo sobre Cuba.
Unión por la Patria, junto a otros bloques opositores, intentará este miércoles conseguir quórum para sesionar en la Cámara Baja. Buscan aprobar proyectos trabados, revertir vetos del presidente y dar respuesta al ajuste en áreas sensibles como salud y educación.
Es a partir de un pedido de los abogados que llevan la causa federal en Nueva York e incluye los 57 millones en la cripto USDC.
La Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada tras la polémica por la criptomoneda $LIBRA y los tuits de Javier Milei, fue cerrada por el Gobierno. El decreto afirma que ya se remitió toda la información al Ministerio Público Fiscal.
En una entrevista radial aseguró que el caso no tiene impacto en la opinión pública, a pesar de las acusaciones de estafa que afectaron a unos 40.000 inversores.
Fue con 128 votos a favor, 93 rechazos y 7 abstenciones. Este cuerpo especial se constituirá el 23 de abril con sus respectivas autoridades.
En la investigación del medio norteamericano se recordó que Milei eliminó su posteo de X tras el colapso de la criptomoneda.
Mariel Fornoni, directora de Management & Fit, comentó sobre una encuesta realizada después de que el presidente Javier Milei promoviera la criptomoneda $Libra.
Es luego de que se filtrara un presunto diálogo con mensajes de texto por el cual el creador del token $Libra se jacta de haber comprado el acceso al círculo íntimo del Presidente.
Así lo señala un análisis de la consultora Synopsis. El pico de rechazo se registró el 16 de febrero con un 81,7%.
Hayden Davis, creador del fallido token, explicó en una entrevista los detalles detrás del dinero en circulación y el rol del Gobierno.