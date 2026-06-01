El Gobierno disolvió la unidad que investigaba el caso Libra tras el escándalo por la criptomoneda

La Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada tras la polémica por la criptomoneda $LIBRA y los tuits de Javier Milei, fue cerrada por el Gobierno. El decreto afirma que ya se remitió toda la información al Ministerio Público Fiscal.