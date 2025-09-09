La comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda Libra, a propuesta de los diputados Juan Marino (UxP) y Mónica Frade (Coalición Cívica), aprobó la citación de Karina Milei para los días 23 o 30 de septiembre. En caso de que la secretaria general de la Presidencia no pueda concurrir, un grupo de cinco legisladores se ofreció a ir hasta la Casa Rosada -en representación del cuerpo- para tomarle declaración.

En cambio, tres de los cuatro funcionarios que estaban citados para este martes no asistieron. Se trata de Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), José Massoni, ex integrante del mismo organismo, y María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia.

Solo Luis Villanueva, de la Procuración General de la Nación, se presentó ante los legisladores de la comisión. Por problemas de salud, Massoni envió sus respuestas por escrito.

“El jefe de la Oficina Anticorrupción de (Javier) Milei se negó a recibir la citación para la comisión investigadora del caso Libra”, señaló en sus redes sociales el presidente del cuerpo, Maximiliano Ferraro. Además, si los funcionarios insisten con su ausencia, el diputado de la Coalición Cívica evalúa pedir la colaboración de la fuerza pública.

La interpelación a Melik está motivada por el dictamen que la OA emitió poco después del escándalo. “Milei ejerce sus derechos civiles y políticos garantizados por la Constitución y tratados internacionales”, señalaba aquel informe, dejando al presidente libre de cualquier investigación que pudiera realizar el organismo.

Además de Karina Milei y los cuatro funcionarios ya citados, en los próximos días la comisión pediría la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vocero Manuel Adorni, y distintos empresarios vinculados a la criptomoneda Libra.

No obstante, está descartada una citación a Javier Milei, quien tiene tiempo hasta este viernes para responder por escrito el cuestionario de nueve preguntas que elaboraron los legisladores de la comisión investigadora.

“(Se le pide que) informe con precisión y detalles cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token Libra, que publicó en su cuenta de la red social X el 14 de febrero de 2025”, señala uno de los interrogantes.

Otro punto es aclarar si el presidente “posee o poseyó cuentas y/o billeteras virtuales (wallets) habilitadas para operar criptoactivos en plataformas blockchain centralizadas y/o descentralizadas”.

Fuente: TN