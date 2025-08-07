La ex ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, realizó su primera aparición pública tras su salida del Gobierno con una contundente declaración contra el presidente Javier Milei. En una entrevista concedida a un medio extranjero, cuestionó la promoción que el mandatario hizo de la criptomoneda $LIBRA en sus redes sociales, afirmando: “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto”.

Mondino expresó sus dudas sobre las motivaciones del Presidente al respaldar públicamente la criptomoneda, cuya caída abrupta generó sospechas de maniobras fraudulentas. Al plantear las dos posibilidades –“no muy inteligente o corrupto”-, la ex canciller insinuó que Milei podría haber tenido conocimiento previo de las irregularidades, alimentando así la controversia.

La salida de Mondino del Gobierno se produjo tras una votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba, decisión que contradijo la postura ideológica del Presidente. Su desplazamiento generó críticas y evidenció las fracturas internas en el oficialismo.

Estas declaraciones no solo marcan el regreso de Mondino al escenario público, sino que también profundizan la crisis desatada por el caso $LIBRA, exponiendo las tensiones y divisiones dentro del Gobierno nacional.

Fuente: con información de DIB

