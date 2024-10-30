Por votar contra el embargo a Cuba, Milei echó a Mondino y Gerardo Werthein será su sucesor
Argentina se había sumado al respaldo global, votando a favor del fin de las sanciones económicas impuestas por EE.UU a Cuba hace 62 años.
Argentina se había sumado al respaldo global, votando a favor del fin de las sanciones económicas impuestas por EE.UU a Cuba hace 62 años.
El flamante canciller seguirá con una iniciativa que ya venía analizando su antecesora, Diana Mondino, para reducir gastos diplomáticos.
La ex canciller se refirió así en declaraciones a medios internacionales. Se recuerda que fue echada del Gobierno tras contradecir con su voto la visión del oficialismo sobre Cuba.
El presidente lo había elegido previamente para encabezar la embajada argentina en Washington.