El empresario Mauricio Novelli solicitó hoy invalidar el análisis técnico de su teléfono celular en la causa por la criptoestafa Libra, al denunciar “accesos indebidos” y “fallas graves”, y exigir una auditoría externa del procedimiento.

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El planteo fue presentado por su abogado defensor, Daniel Rubinovich, quien cuestionó el peritaje realizado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y pidió la nulidad de la prueba.

Según la defensa, la sospecha se sustenta en una resolución administrativa (PER 171/2026) que habría confirmado accesos indebidos por parte de personal, al detectarse que un agente ingresó a archivos específicos, los duplicó y los almacenó en su computadora sin justificación.

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En el escrito, Rubinovich sostuvo que “la integridad, autenticidad y trazabilidad” del material peritado “quedó comprometida”, lo que, a su criterio, evidencia una falta de rigurosidad en la preservación de la prueba.

Además, el análisis de la DATIP abarcó 812 gigas de información que, según el empresario, debían estar bajo controles estrictos que no se cumplieron. En ese sentido, denunció una “exploración general” de su dispositivo que implicó una intromisión en su vida privada.

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La defensa también afirmó que se incorporaron chats y archivos sin relación con el objeto de la investigación, lo que habría derivado en un volumen de documentación superior al necesario. En ese marco, Novelli sostuvo que el material resulta inválido desde el punto de vista legal y carece de utilidad para el avance de la causa.

Fuente: con información de Noticias Argentinas