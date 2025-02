Una entrevista entre Dave Portnoy, empresario y dueño de Barstool Sports, y Hayden Davis, creador del controvertido token $LIBRA, reveló detalles sorprendentes sobre el revuelo que involucró a Javier Milei. Durante la conversación, Davis habló sobre los fondos que aún tiene bajo su control, supuestos compromisos incumplidos por el Gobierno argentino, y su relación con el presidente argentino y su equipo.

Portnoy, conocido por sus posiciones políticas contundentes, fue abordado por Davis para impulsar la criptomoneda en redes sociales. En su relato, Portnoy dejó claro que estaba por publicar un mensaje de apoyo a Milei y $LIBRA cuando notó algo extraño en la transacción, lo que lo llevó a devolver los 6.5 millones de $LIBRA que le habían dado. En un espacio de X, Portnoy explicó que Davis le había confirmado que $LIBRA formaba parte de una estrategia de marketing de un proyecto mucho más grande, pero que, al final, no podía seguir adelante.

Davis, al ser consultado sobre el dinero en cuestión, se encargó de aclarar que no era suyo. “Ese dinero es de los argentinos“, afirmó de manera contundente.

Un aspecto central de la conversación fue una supuesta promesa incumplida de Javier Milei de hacer un video en apoyo de la moneda, algo que nunca sucedió. Según Davis, la estrategia original incluía una serie de tuits y videos, siendo el presidente de Argentina una pieza clave. De hecho, llegó a asegurar que el jefe de Estado había comprometido a su equipo a grabar un video para respaldar el proyecto, pero mencionó que nunca se concretó.

Puede interesarte

El desencanto fue evidente cuando, en medio de la crisis que afectó a la criptomoneda, Davis mencionó que los cambios en la estrategia de marketing y la incertidumbre política habían sido determinantes para el fracaso de $LIBRA. “No esperaba que Milei borrara el tuit, y menos que dijera que no apoyaba el proyecto", agregó. Para él, el respaldo del presidente argentino era vital para el lanzamiento, pero el compromiso de Milei se diluyó rápidamente.

El creador de la criptomoneda también hizo referencia a un “periodista de tercera parte” que, según sus palabras, documentó todo el proceso. Se comprometió a revelar este material más tarde, posiblemente durante esta semana. Asimismo, subrayó que, en su búsqueda por demostrar la transparencia del proyecto, había contactado a un periodista externo para que cubriera todos los detalles de su encuentro con Milei y las decisiones clave.

En tanto a Portnoy, conocido por su enfoque directo, admitió que en un principio estaba convencido de la viabilidad del proyecto $LIBRA y de la importancia de su respaldo para su éxito. Sin embargo, después de una serie de conversaciones con Davis, y al darse cuenta de las irregularidades en torno al proyecto, decidió no publicar el mensaje de apoyo y devolver el dinero.

“Me dijeron que no podía decir que me habían dado las criptomonedas”, relató Portnoy. Cuando preguntó a Davis por qué, la respuesta fue: “Porque parecerías un insider“, en referencia a su vinculación directa con el proyecto y la entrega de monedas. Este intercambio generó la primera señal de alerta en Portnoy, quien rápidamente se distanció del proyecto. “Inmediatamente, envié las criptomonedas de vuelta”, afirmó. Este fue un giro inesperado en la relación entre los dos, y un reflejo claro de las tensiones dentro de $LIBRA.

Puede interesarte

Durante la entrevista, Davis también mostró su confianza en que $LIBRA seguiría siendo un proyecto viable a pesar de los problemas que surgieron. Según su declaración, el dinero destinado a la criptomoneda no le pertenecía, sino que estaba destinado a un fin mayor. “El dinero es de los argentinos, no es mío”, recalcó en la charla.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre el control efectivo de ese dinero y su distribución, Davis no ofreció respuestas claras, dejando abierta la posibilidad de que, al menos en parte, $LIBRA no fuera el proyecto transparente que inicialmente parecía. No obstante, tanto Portnoy como Davis siguen sosteniendo la idea de que la criptomoneda es sostenible.

Fuente: Infobae