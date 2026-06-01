La investigación judicial sobre el caso $LIBRA enfrenta un nuevo obstáculo. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) informó que actualmente no dispone de las herramientas tecnológicas necesarias para profundizar el análisis de billeteras virtuales vinculadas al movimiento de fondos que se produjo alrededor del lanzamiento de la criptomoneda.

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El planteo surgió luego de un pedido realizado por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien solicitó ampliar la trazabilidad de una serie de transferencias realizadas entre enero y febrero de 2025 por un monto cercano a los 4,8 millones de dólares.

La intención de los investigadores es identificar a los titulares de diversas billeteras digitales que participaron en operaciones vinculadas al activo, una tarea clave para determinar el destino de los fondos y reconstruir la red de personas involucradas.

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Según publicó La Nación, la UFECI respondió que no cuenta actualmente con las licencias de software especializadas para realizar ese trabajo y señaló que informará a la Justicia cuando disponga nuevamente de esas herramientas.

La causa investiga operaciones realizadas en torno al lanzamiento de $LIBRA, la criptomoneda que fue promocionada por el presidente Javier Milei en febrero de 2025 y cuyo valor se disparó para luego desplomarse.

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Entre las transferencias bajo análisis figura una operación por 499.000 dólares realizada desde una billetera vinculada al empresario estadounidense Hayden Davis mientras mantenía una reunión con Milei en la Casa Rosada. También se investigan otros movimientos por más de un millón de dólares hacia cuentas que aparecen en el expediente judicial.

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Hasta el momento, la Justicia logró identificar algunas cuentas receptoras, entre ellas las vinculadas al empresario Mauricio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y el jubilado Orlando Mellino, aunque todavía existen numerosas billeteras cuyos propietarios permanecen desconocidos.

Especialistas consultados por el medio señalaron que las plataformas profesionales utilizadas para investigaciones sobre criptoactivos pueden tener costos elevados, pero remarcaron que existen herramientas gratuitas que permiten avanzar en tareas de trazabilidad, aunque de manera más lenta y demandando mayor trabajo manual.

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Las licencias más avanzadas son utilizadas por organismos públicos y fuerzas de seguridad para identificar patrones de movimientos, conexiones entre billeteras y posibles vínculos con operaciones ilícitas.

Ante la imposibilidad de avanzar con la UFECI, Taiano decidió derivar parte de los requerimientos técnicos al área especializada en ciberdelitos de la Policía Federal Argentina.

La investigación busca determinar si existió información privilegiada antes del lanzamiento de la criptomoneda y quiénes se beneficiaron económicamente con las operaciones realizadas en los momentos previos a la publicación del mensaje presidencial que impulsó la cotización del activo.

Mientras continúan las pericias y los cruces de información, la Justicia intenta reconstruir la ruta completa del dinero para establecer responsabilidades en uno de los casos que más impacto político generó desde el inicio de la gestión de Milei.

Fuente: La nación