La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina el próximo 27 de julio en lo que será su primera visita oficial al país desde que asumió al frente del organismo. La agenda incluirá una reunión con el presidente Javier Milei, actividades en el Ministerio de Economía y un recorrido por Vaca Muerta, en Neuquén.

Ads

El cronograma, definido por el Gobierno nacional, contempla un encuentro con el mandatario, una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, una charla magistral en el Palacio Libertad y una visita a la formación neuquina, considerada el principal motor del crecimiento de la producción de petróleo y gas no convencional del país.

La llegada de Georgieva había sido anunciada días atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo. Desde el FMI señalaron que el viaje forma parte del "compromiso cercano y constructivo" que el organismo mantiene con la Argentina y permitirá analizar los avances del programa económico, los desafíos pendientes y las oportunidades de desarrollo.

Puede interesarte

El último encuentro entre la titular del FMI y el equipo económico argentino tuvo lugar en abril, en Washington, durante las reuniones de primavera del organismo. Allí se avanzó en la segunda revisión del acuerdo vigente, que habilitó un desembolso de 1.000 millones de dólares.

En el Gobierno también esperan que la visita facilite el desarrollo de la tercera revisión del programa firmado en 2025, condición necesaria para acceder a un nuevo desembolso de 850 millones de dólares.

Ads

El viaje se produce además en un contexto de respaldo del FMI a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por la administración de Milei. El organismo considera que los cambios propuestos contribuirán a consolidar la desaceleración de la inflación, fortalecer la transparencia institucional y reducir vulnerabilidades del sistema financiero.

Georgieva ya había estado en la Argentina en 2018, durante la cumbre del G20, cuando se desempeñaba como directora ejecutiva del Banco Mundial. En aquella oportunidad recorrió, junto al entonces presidente Mauricio Macri, obras de la empresa AySA. Ahora regresará por primera vez como máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional.

Fuente: TN

Ads