El presidente Javier Milei firmó el decreto que designa a Ana María Cristina Juan como jueza federal, una medida que busca fortalecer el funcionamiento de la Justicia Federal en el oeste del conurbano bonaerense, donde los juzgados de Moreno y Morón continúan vacantes y funcionan mediante subrogancias.

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La designación fue oficializada este miércoles a través del Decreto 589/2026, publicado en el Boletín Oficial y refrendado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La decisión fue adoptada tras un pedido de la Cámara Federal de San Martín, cuyo presidente, Juan Pablo Salas, solicitó al Ministerio de Justicia la incorporación de la magistrada para atender la situación de ambos juzgados, que actualmente son cubiertos de manera provisoria por otros jueces de la jurisdicción.

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Ana María Juan ya contaba con el acuerdo del Senado para asumir como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. Sin embargo, como ese tribunal aún no fue puesto en funcionamiento, el Gobierno resolvió avanzar con su nombramiento para aliviar la carga de trabajo en Moreno y Morón hasta que la nueva sede judicial entre en actividad.

Ambos juzgados concentran investigaciones por delitos federales de alta complejidad, entre ellos narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, contrabando, evasión tributaria, crimen organizado y causas vinculadas con delitos contra la administración pública.

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Desde el ámbito judicial señalaron que el sistema de subrogancias constituye una solución transitoria, pero que la acumulación de expedientes y la complejidad de las investigaciones hacen necesaria la cobertura de las vacantes con jueces titulares.

Ana María Juan es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8 de Comodoro Py. Con la firma del decreto presidencial quedó formalmente incorporada a la Justicia Federal.

El nombramiento forma parte del proceso impulsado por el Ministerio de Justicia para cubrir cargos vacantes en el fuero federal y reducir la cantidad de tribunales que actualmente funcionan mediante subrogancias.

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Fuente: Infobae