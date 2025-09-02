Este martes comenzó a sesionar la Comisión Investigadora $LIBRA en la Cámara de Diputados, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). El cuerpo, integrado por 28 legisladores, tendrá poco más de dos meses para esclarecer el rol político del Presidente Javier Milei en el escándalo de la criptomoneda recomendada por él en febrero pasado.

La comisión ya aprobó su reglamento y prepara las primeras medidas de prueba, que incluyen pedidos de información a la Justicia argentina e internacional y citaciones a funcionarios nacionales. El informe final deberá presentarse el 10 de noviembre, dos semanas después de las elecciones nacionales.

En paralelo, las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad debatirán este martes los pedidos de interpelación a funcionarios por las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Legisladores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal reclaman explicaciones públicas de Karina Milei, el ministro de Salud Mario Lugones y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“Necesitamos una explicación completa y documentada sobre lo ocurrido”, señaló el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal). Desde UxP, en tanto, Sergio Casas pidió información sobre un presunto esquema de recaudación ilegal vinculado a laboratorios farmacéuticos y al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

El oficialismo de La Libertad Avanza, junto con aliados del PRO y otros bloques, sostiene que los plazos de la comisión Libra ya vencieron el 30 de julio y denuncian que la oposición busca “mantener vivo el circo político”. Sin embargo, la oposición logró destrabar la paridad y consagró a Ferraro en la presidencia, lo que reactivó el proceso.

Ambos debates, el del caso Libra y el de la Agencia de Discapacidad, se desarrollan en plena campaña electoral y prometen mantener alta la tensión en el Congreso hasta el desenlace del 26 de octubre.

Fuente: TN