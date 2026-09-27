El 10 de octubre de 1946, Mar del Plata fue escenario de un fenómeno que, ocho décadas después, continúa rodeado de interrogantes: 835 falsas orcas arribaron a las costas de la ciudad y terminaron muriendo en la arena.

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Los primeros ejemplares sorprendieron a quienes caminaban por la costa durante una jornada cálida de primavera. Lo que inicialmente podía interpretarse como la desorientación de algunos animales pronto adquirió otra dimensión: los cetáceos continuaron llegando en grupos numerosos y compactos, sin realizar movimientos para regresar al agua.

La mayor concentración se produjo en Playa Bristol, la Popular y frente al Casino, aunque también aparecieron ejemplares, en menor cantidad, en Punta Mogotes, El Torreón, Camet y la franja costera hasta Chapadmalal.

Durante aquella misma noche comenzó una agonía que se prolongó hasta la jornada siguiente. La escena generó conmoción entre quienes se acercaron a observar el fenómeno y obligó a desplegar un operativo para intentar salvar a los animales.

La Prefectura Naval dispuso devolver los cetáceos mar adentro mediante lanchas, trasladándolos hasta más de tres millas de la costa. Sin embargo, el episodio continuó.

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Entre quienes intentaron encontrar una explicación estuvo Carlos Marelli, entonces director del Jardín Zoológico de La Plata, quien clasificó a los animales como “falsas orcas”, una especie de cetáceo conocida por desplazarse en grupos.

También estudió el fenómeno el capitán de fragata Teodoro Caillet Bois, quien publicó un trabajo sobre aquellos animales. Según se relata, los ejemplares medían entre cinco y seis metros de largo y pesaban alrededor de 500 kilos.

Las autopsias practicadas a algunos de ellos profundizaron el misterio. No se encontraron alimentos en sus estómagos y sus órganos internos presentaban un estado normal, por lo que se descartó una posible intoxicación. También se planteó que el hambre podría haber provocado el comportamiento, aunque esta hipótesis fue cuestionada debido a la riqueza ictícola de la plataforma marina cercana.

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Otra de las versiones que circuló sostenía que los ejemplares eran hembras que habían seguido a un macho hasta la costa. Sin embargo, tampoco permitió explicar de manera concluyente la magnitud del episodio.

¿Qué llevó entonces a 835 falsas orcas a llegar a las playas marplatenses y dejarse morir? Las distintas explicaciones formuladas en aquel momento no consiguieron resolver el interrogante. Aquel extraño episodio del 10 de octubre de 1946 quedó así registrado como uno de los grandes misterios de la historia de Mar del Plata.