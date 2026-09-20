Este 2026 marcó un aniversario fundamental para la historia del punk: se cumplieron 50 años del lanzamiento de Ramones, el álbum debut con el que la banda irrumpió en 1976 y comenzó a transformar para siempre las reglas del rock. Medio siglo después de aquel disco, Mar del Plata conserva su propio capítulo dentro de la historia del mítico grupo de Queens.

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Para encontrarlo hay que retroceder hasta 1994, otro año especial para la banda: se cumplían dos décadas de su nacimiento y Ramones protagonizó un hecho sin precedentes en Argentina al realizar dos giras por el país en un mismo año.

Tras llenar el estadio de Vélez en mayo junto a Motörhead, la banda regresó en noviembre en el marco del Acid Chaos Tour, presentando Acid Eaters, su álbum de covers. Aquella gira sudamericana incluyó destinos inéditos en el interior argentino, como Rosario, Bahía Blanca y, por supuesto, Mar del Plata.

El 17 de noviembre de 1994, La Feliz vivió una noche consagratoria. Después de presentarse el día anterior en Rosario, la banda enfrentó serios contratiempos logísticos: el cierre del aeropuerto los obligó a viajar por ruta en micro y llegaron a Mar del Plata con el tiempo justo para una breve prueba de sonido de Marky Ramone.

El fervor de los seguidores ya se hacía sentir. Joey ingresó al recinto protegido e incógnito bajo alfombras para evitar la multitud que esperaba a los músicos.

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Pese a los imprevistos, Go! Disco lucía colmado por miles de fanáticos marplatenses, seguidores provenientes de distintos puntos de la región y otros que habían viajado desde Buenos Aires especialmente para verlos.

“¡Hola, Mar del Plata!”, lanzó Joey antes de dar paso al mítico “One, Two, Three, Four!” de C.J., que antecedió a uno de los grandes himnos de la banda: Blitzkrieg Bop.

Mar del Plata tuvo así su propia comunión ramonera al ritmo del “Hey Ho, Let's Go!” original, en un recital demoledor que quedó inmortalizado por las cámaras del programa de cable local Viva la Pepa, conducido por Adrián Mena.

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Tras el histórico show, la banda recibió a la prensa local y los camarines de la discoteca se transformaron en improvisadas salas de entrevistas individuales. Allí se produjo uno de los momentos más significativos de aquella visita.

En un mano a mano con el periodista Marcelo Gobello, amigo personal de integrantes de la banda y autor de tres libros sobre Ramones, Johnny Ramone entregó una primicia de alcance mundial: “Nos retiramos. No nos separamos, nos retiramos como campeones. El próximo será el último año de los Ramones”.

Marcelo Gobello en el camarín con Johnny Ramone.

La declaración dio la vuelta al mundo y se convirtió en una de las revelaciones más impactantes de la etapa final de la agrupación, anticipando el principio del fin de una de las bandas fundamentales de la historia del punk.

Originalmente, la agenda establecía que Ramones debía partir inmediatamente hacia Bahía Blanca. Sin embargo, tras una recomendación de Gobello para que disfrutaran de los atractivos locales, el grupo decidió permanecer durante todo el 18 de noviembre en Mar del Plata.

Alojados en el céntrico Hotel República, sobre la calle Córdoba, los músicos vivieron una jornada muy diferente a la intensidad del escenario.

Marky Ramone recorrió la peatonal San Martín ante la mirada incrédula de quienes se cruzaban con ellos. Johnny Ramone, por su parte, recorrió librerías de la ciudad en busca de volúmenes de colección relacionados con el cine.

Mientras tanto, en las instalaciones del hotel, C.J. y Joey Ramone realizaban hidroterapia en la piscina. Joey lo hacía con una remera puesta sobre su espigado cuerpo de casi dos metros, mientras C.J. dejaba ver sus característicos tatuajes.

Por la noche, Johnny, Marky, Gobello y representantes de la producción local (Pablo Baldini, quién fue el productor que llevó al grupo a la ciudad) cenaron en un emblemático restaurante de Playa Chica, hoy desaparecido.

Allí dejaron ver una particular costumbre gastronómica: pedían dos platos variados por persona y luego compartían toda la comida sobre la mesa.

El paso de Ramones por Mar del Plata no solo dejó una huella entre quienes tuvieron la oportunidad de presenciar aquel recital, sino que también consolidó la amistad de los músicos con Gobello.

Gobello con Joey Ramone.

Al año siguiente, en agosto de 1995, Joey y Marky lo invitaron a Nueva York, donde convivió con ellos y pudo presenciar ensayos, grabaciones y shows privados.

De aquella experiencia nació Too Tough to Die (Demasiado duros para morir), libro de autoría de Gobello editado tanto en Argentina como en Europa y dedicado a reconstruir la historia y el universo de la legendaria banda.

A medio siglo del disco que inició la historia de Ramones, el eco del “One, Two, Three, Four” todavía permanece en la memoria del rock marplatense. Fue la noche en que cuatro muchachos de Queens hicieron vibrar La Feliz y dejaron en la ciudad una de las páginas más recordadas de la historia local del punk.