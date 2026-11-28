Los budines son una de las preparaciones dulces más comunes para realizar de manera casera, pero la mayoría lleva harina y manteca. En caso de buscar una versión sin estos ingredientes, existe una alternativa de banana y coco rallado que se prepara de manera sencilla.

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Esta preparación utiliza una banana, dos huevos y tres cucharadas de coco rallado. Gracias al dulzor natural de la fruta, no hace falta sumarle azúcar a la mezcla, lo que la convierte en una opción dulce y sin azúcar añadida para disfrutar en casa.

Para que el resultado sea el mejor posible, una de las claves es usar una banana madura, que preferentemente tenga manchas oscuras en su cáscara. Gracias a este detalle, es posible conseguir un sabor más dulce y facilitar su incorporación al resto de los ingredientes.

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Los huevos, por otro lado, ayudan a darle firmeza a la preparación en el horno, mientras que el coco rallado absorbe parte de la humedad de la mezcla y le aporta textura al budín.

En total, los ingredientes necesarios son una banana madura, dos huevos y tres cucharadas de coco rallado. Si bien no es necesario sumar otros ingredientes, se puede agregar una cucharadita de esencia de vainilla o un poco de canela en caso de que se busque intensificar el sabor del budín.

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Más allá de tener pocos ingredientes, otra de las grandes ventajas de esta receta es que la preparación de la mezcla lleva menos de 10 minutos, aunque la cocción requiere más tiempo.

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El paso a paso consiste en pelar la banana y pisarla con un tenedor hasta conseguir un puré, incorporar los dos huevos y batir hasta integrar ambos ingredientes, agregar las tres cucharadas de coco rallado y mezclar hasta obtener una preparación homogénea, dejar reposar la mezcla durante cinco minutos, verter la preparación en un molde pequeño de silicona o cubierto con papel manteca, llevar al horno precalentado a 180° durante aproximadamente 20 a 25 minutos, hasta que el centro esté firme, y retirar del horno y dejar enfriar antes de desmoldar.

A diferencia de los budines tradicionales, esta versión tiene una consistencia más húmeda y compacta. Al momento de servirlo, además, es posible sumarle coco rallado por encima, frutas frescas o chocolate derretido para darle un toque más original y gourmet a esta sencilla preparación.