Cuando el tiempo es escaso, las preparaciones en sartén se convierten en una alternativa ideal para resolver la cena de manera práctica. Esta receta, inspirada en una creación de la chef estadounidense Anne Burrell, destaca por su rapidez y sencillez al utilizar zucchini, dos huevos y queso Fontina como ingredientes principales.

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El proceso total demanda aproximadamente 17 minutos, divididos en cinco minutos de preparación y 12 minutos de cocción. Una recomendación clave para agilizar el proceso es cortar el zucchini en trozos pequeños, lo cual permite que el vegetal se cocine más rápido y alcance el punto de ternura necesario antes de integrar el huevo.

El resultado final es una tortilla dorada por fuera, con una combinación de zucchini y cebolla en su interior, acompañada por el queso fundido. Esta preparación puede servirse sola o acompañada por una ensalada para completar el plato.

Ingredientes

2 huevos

1 zucchini

½ taza de queso Fontina rallado

¼ de taza de cebolla cortada en cubos

Aceite de oliva

Sal a gusto

Ciboulette picado

2 huevos 1 zucchini ½ taza de queso Fontina rallado ¼ de taza de cebolla cortada en cubos Aceite de oliva Sal a gusto Ciboulette picado Receta

Lavar el zucchini y cortar una porción en cubos pequeños. Hacer lo mismo con la cebolla para conseguir una cocción rápida y pareja.

Calentar un poco de aceite de oliva en una sartén. Agregar la cebolla con una pizca de sal y cocinar hasta que comience a ablandarse. Incorporar el zucchini y saltear durante unos minutos.

Batir los dos huevos con dos cucharadas de agua y una pizca de sal. Volcarlos sobre una sartén caliente y distribuirlos hasta cubrir la superficie.

Incorporar el zucchini, la cebolla, el queso Fontina y ciboulette. Cuando el huevo esté cocido y el queso comience a fundirse, doblar la tortilla y servir inmediatamente.

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