La clásica frase “llueve, está para tortas fritas” es una costumbre que se remonta a la época de la Colonia. Según la tradición, durante aquellos años, las mujeres recolectaban el agua de lluvia por considerarla más pura y limpia, dado que en ese entonces no existía la polución ni los problemas actuales con la capa de ozono, además de la dificultad para acceder a agua potable de red.

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Más allá de la creencia popular, existe la posibilidad de que el deseo de consumir este manjar surgiera simplemente por el gusto de disfrutar de una preparación sencilla. La torta frita se consolidó como un plato típico de la cocina criolla en Argentina, Chile y Uruguay. Cabe destacar que, en algunas regiones de Chile, se las denomina sopaipilla, ya que suelen consumirse acompañadas de caldos, mientras que en nuestro país es habitual combinarlas con el tradicional mate cocido.

El origen de la receta suele generar debates divertidos sobre si la invención pertenece a Argentina, Chile, Uruguay, Alemania, España o incluso a los árabes. Sin embargo, la realidad es que se trata de una preparación tan básica que pudo haber surgido en cualquier lugar con nociones elementales de cocina.

Preparación y variantes

Para elaborar esta receta solo se requiere mezclar harina, agua y aceite, para luego finalizar espolvoreando con azúcar. Asimismo, para quienes busquen una opción más saludable o con menos contenido graso, existe la alternativa de realizar tortas fritas al horno.

La receta clásica de tortas fritas lleva harina (500 g), grasa o manteca (4 cucharadas), agua (½ taza) y sal (2 cucharaditas), formando una masa que luego se estira, se pincha y se fríe en aceite o grasa caliente.



Ingredientes básicos (versión criolla tradicional)

500 g de harina.

4 cucharadas de grasa o manteca.

½ taza de agua.

2 cucharaditas de sal.

Aceite o grasa para freír, cantidad necesaria.



Preparación paso a paso

Colocar la harina en un bol y agregar la grasa a temperatura ambiente.

Incorporar el agua con sal de a poco hasta formar un bollo.

Amasar enérgicamente hasta que la masa forme ampollas.

Dejar reposar 1–2 horas.

Formar pequeñas pelotitas, aplastarlas y pinchar con un tenedor.

Freír en aceite o grasa bien caliente hasta dorar.

Escurrir sobre papel y espolvorear con azúcar si se desea.

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¡A disfrutar de unas buenas tortas fritas!



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