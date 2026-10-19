La milanesa a la napolitana argentina volvió a destacarse a nivel internacional al conseguir el cuarto puesto entre las diez mejores preparaciones de carne empanada del mundo, según un ranking elaborado por la guía gastronómica TasteAtlas en octubre de 2025.

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El plato, identificado con la ciudad de Buenos Aires, obtuvo una calificación de 4,3 puntos sobre 5, superando a especialidades tradicionales de países como Austria, Japón e Italia.

Pero no fue el único reconocimiento para la gastronomía nacional. La milanesa argentina clásica alcanzó el sexto lugar, con 4,2 puntos, lo que convirtió al país en el único representante con dos preparaciones entre las seis primeras posiciones.

Cuáles fueron las mejores milanesas del mundo

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El primer puesto del ranking quedó en manos de Brasil, con su tradicional bife à parmegiana, que recibió 4,4 puntos. Se trata de una preparación similar a la napolitana argentina, elaborada con carne empanada, salsa de tomate y queso.

En segundo lugar apareció el katsu kare de Japón, también con 4,4 puntos, mientras que el tercer puesto fue para el kotleta po-kyivsky de Ucrania, con una puntuación de 4,3.

La milanesa napolitana argentina ocupó el cuarto lugar, seguida por el schnitzel Wiener Art de Austria. En la sexta posición se ubicó la versión clásica nacional, por delante del tonkatsu japonés y la cotoletta alla milanese italiana.

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El listado reunió distintas especialidades de Brasil, Japón, Ucrania, Argentina, Austria e Italia, destacando las variantes regionales de carnes rebozadas y sus diferentes formas de preparación.

Un clásico de la gastronomía argentina

La milanesa a la napolitana es uno de los platos más populares del país y se caracteriza por combinar carne empanada, salsa de tomate, jamón cocido y queso mozzarella gratinado.

Habitualmente se prepara con cortes de carne vacuna como nalga o peceto, que se pasan por huevo y pan rallado antes de freírse. Luego se cubren con los ingredientes característicos y se llevan al horno hasta que el queso se derrite.

Aunque existen distintas versiones, las papas fritas y el puré de papas se encuentran entre sus acompañamientos más tradicionales, convirtiéndola en una opción habitual de restaurantes, bodegones y hogares argentinos.

El reconocimiento internacional vuelve a poner en valor uno de los platos más representativos de la cocina nacional, que continúa destacándose por su popularidad y sus múltiples variantes.