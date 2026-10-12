Hay combinaciones que no pierden vigencia, y los panqueques con dulce de leche son una de ellas. Finos, suaves y con un relleno generoso, forman parte de los postres clásicos que se disfrutan tanto en casa como en restaurantes.

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Aunque la masa admite versiones dulces y saladas, el dulce de leche ocupa un lugar especial entre los rellenos más elegidos. Esta receta rinde ocho unidades y se puede preparar con ingredientes habituales de cualquier cocina.

Un postre con identidad bonaerense

En distintos países existen preparaciones similares: los crêpes franceses, los blinis del este europeo y los pancakes estadounidenses. En Argentina, la versión fina y rellena con dulce de leche se convirtió en un clásico.

En la provincia de Buenos Aires, este postre también se vincula con la tradición de la producción láctea y las celebraciones dedicadas al dulce de leche, como las de Cañuelas y Tandil.

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En la Costa Atlántica, uno de sus grandes referentes fue Carlos Ciuffardi, conocido como “Carlitos, El Rey del Panqueque”. A comienzos de la década de 1960 perfeccionó su técnica en Villa Gesell y, en 1965, abrió su primer local en Paseo 107 y Avenida 3.

Su propuesta ganó popularidad por una carta con cientos de variantes, muchas bautizadas con nombres de famosos. Con el tiempo, la marca se expandió por la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Ciuffardi falleció en 2010, a los 76 años.

Qué se necesita para preparar ocho panqueques

Para la masa:

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250 cc de leche.

120 gramos de harina.

3 huevos.

Una pizca de sal.

Una cucharada de manteca para la cocción.

Para el relleno y la presentación:

Medio kilo de dulce de leche.

Azúcar impalpable, opcional.

La receta, paso a paso

1. Preparar la mezcla. Batir los huevos con la harina hasta obtener una masa lisa y sin grumos. Agregar la sal e incorporar la leche de a poco. Dejar reposar entre 30 minutos y una hora.

2. Calentar la sartén. Usar una panquequera o sartén antiadherente de unos 20 centímetros de diámetro. Derretir la manteca y distribuirla por toda la superficie. Retirar el excedente y reservarlo para engrasar ligeramente entre cada cocción.

3. Cocinar los panqueques. Verter un cucharón de mezcla y mover la sartén para cubrir la base con una capa fina. Cuando el panqueque comience a dorarse y la superficie se vea opaca, darlo vuelta y cocinar unos 15 segundos más.

4. Reservar y rellenar. Apilar los panqueques a medida que estén listos. Luego, untarlos con dulce de leche y enrollarlos o doblarlos dos veces por la mitad, en forma de pañuelo.

5. Dar el toque final. Si se desea, espolvorear con azúcar impalpable. Para una terminación caramelizada, se puede utilizar un soplete de cocina o un quemador de hierro.

El reposo de la mezcla y una capa fina de masa son dos claves de esta preparación, que convierte unos pocos ingredientes en un postre ideal para compartir.