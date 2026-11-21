Con la Navidad cada vez más cerca, comienzan a surgir distintas propuestas para sumar a la mesa familiar. Una de ellas es el café navideño, una preparación que combina ingredientes tradicionales con aromas característicos de esta época del año y que puede elaborarse fácilmente en casa.

Ads

A diferencia de la versión clásica, esta bebida incorpora canela, clavo de olor, cardamomo y, de manera opcional, ralladura de naranja. Estos ingredientes permiten conseguir una mezcla aromática, suave y con una textura cremosa, perfecta para servir después de la cena o durante una merienda.

Además, no es necesario contar con una cafetera especial ni utilizar técnicas complicadas, ya que todo el procedimiento puede realizarse con elementos habituales de cocina.

Ingredientes para preparar el café navideño

1 taza de café recién preparado.

1 taza de leche. Ads

1 ramita de canela o media cucharadita en polvo.

2 o 3 semillas de cardamomo.

1 o 2 clavos de olor. Ads

Azúcar o miel a gusto.

Ralladura de naranja (opcional).

Crema batida o espuma de leche para decorar (opcional).

Cómo hacerlo paso a paso

Para comenzar, se prepara el café de manera habitual y se reserva. En una olla pequeña se coloca la leche junto con la canela, el cardamomo y los clavos de olor.

La mezcla debe calentarse a fuego bajo durante algunos minutos, evitando que hierva. De esta forma, las especias liberan sus aromas y se integran con la leche.

Luego, se incorpora el café caliente y se revuelve hasta unir todos los ingredientes. En este momento se puede agregar azúcar, miel o un poco de ralladura de naranja para conseguir un sabor más intenso.

Antes de servir, se recomienda colar la preparación para retirar las especias. Finalmente, se puede decorar con crema batida, espuma de leche o una pizca de canela.

El secreto para conseguir una textura cremosa

Uno de los principales consejos es calentar la leche lentamente y evitar que llegue a hervir, ya que esto ayuda a conservar su sabor. También se recomienda no excederse con las especias para mantener el equilibrio entre los ingredientes.

Para quienes buscan otras variantes, se puede incorporar una pequeña cantidad de jengibre o nuez moscada. Otra opción es utilizar leche vegetal, según las preferencias de cada persona.

Así, con pocos ingredientes y en cuestión de minutos, es posible preparar una bebida diferente para compartir durante las reuniones de fin de año, sin necesidad de gastar demasiado ni pasar mucho tiempo en la cocina.

Puede interesarte