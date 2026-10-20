Cada 20 de octubre se celebra el Día Internacional del Chef, una fecha dedicada a reconocer a quienes hacen de la cocina una profesión y contribuyen al desarrollo de la gastronomía en todo el mundo.

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La conmemoración destaca la creatividad, la dedicación y el conocimiento que requiere el trabajo gastronómico, una actividad que combina técnicas, sabores, tradiciones e innovación.

¿Cuál es el origen del Día Internacional del Chef?

La celebración fue impulsada en 2004 por la Asociación Mundial de Sociedades de Chefs (Worldchefs), a partir de una iniciativa del cocinero sudafricano Bill Gallagher, quien presidió la organización.

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Su objetivo fue reconocer la labor de los chefs y promover la educación culinaria, además de transmitir conocimientos a las nuevas generaciones.

Mucho más que preparar un plato

La tarea de un chef también implica planificar menús, seleccionar ingredientes, coordinar equipos, garantizar la seguridad alimentaria y desarrollar propuestas gastronómicas.

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Estos profesionales cumplen un papel importante en la conservación de recetas tradicionales y en la incorporación de nuevas técnicas. La gastronomía es también una expresión de la historia y la identidad de cada región.

Mar del Plata y su identidad gastronómica

En Mar del Plata, la gastronomía ocupa un lugar destacado en la actividad turística y comercial, con restaurantes, cafeterías, hoteles y emprendimientos familiares.

La ciudad se caracteriza por su tradición vinculada con pescados y mariscos, junto con propuestas de cocina internacional, parrillas, pastelería y gastronomía de autor.

Esta fecha también es una oportunidad para reconocer el trabajo de los chefs y cocineros marplatenses, que combinan productos regionales, conocimientos técnicos y creatividad.

Una jornada para reconocer la profesión

La celebración pone en valor la formación, el trabajo en equipo y la transmisión de conocimientos dentro de las cocinas profesionales. Además, invita a reflexionar sobre la capacidad de la gastronomía para generar encuentros y preservar costumbres.

Cada 20 de octubre, el Día Internacional del Chef recuerda que detrás de cada plato hay esfuerzo, aprendizaje y pasión por la cocina.