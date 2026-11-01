Las verduras al horno pueden ser un acompañamiento sencillo y sabroso, aunque no siempre salen como se espera: a veces quedan demasiado blandas, acumulan líquido o apenas toman color. Para conseguir una superficie dorada y un interior tierno, conviene prestar atención a la preparación y al espacio que ocupan en la placa.

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El primer paso es eliminar el exceso de humedad. Después de lavarlas, hay que escurrirlas y secarlas cuidadosamente, especialmente en el caso del brócoli y la coliflor, que pueden retener agua entre sus ramilletes.

Si llegan mojadas al horno, el agua superficial debe evaporarse antes de que comience el dorado. Cuando además están amontonadas, el vapor se acumula y dificulta que se formen los bordes tostados.

Una bandeja amplia y una sola capa

Una placa metálica de bordes bajos permite distribuir las piezas y favorece el contacto con la superficie caliente. Lo ideal es acomodarlas en una sola capa, con espacio entre ellas. Si la cantidad es abundante, conviene utilizar dos bandejas.

También ayuda apoyar las caras cortadas contra el metal. Este recurso resulta útil para las coles de Bruselas partidas al medio, las zanahorias y las rodajas gruesas de coliflor.

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Cortes adaptados a cada ingrediente

Para lograr una cocción pareja, no todas las variedades deben cortarse del mismo tamaño ni ingresar juntas al horno.

Las papas, batatas y zanahorias necesitan más tiempo para ablandarse que el zucchini. Por eso, pueden cortarse en piezas más pequeñas o comenzar a cocinarse antes de incorporar los ingredientes más rápidos.

En cambio, los vegetales que liberan bastante agua, como los champiñones y el zucchini, se benefician de cortes gruesos y una distribución sin amontonamiento.

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Aceite moderado y horno precalentado

El aceite debe formar una capa fina y uniforme, sin dejar las verduras sumergidas. Mezclarlas en un recipiente antes de pasarlas a la bandeja ayuda a repartir tanto la materia grasa como los condimentos.

Para muchas variedades, una temperatura de unos 220 °C, con el horno previamente caliente, favorece el dorado. Sin embargo, el tiempo dependerá del tamaño de las piezas, el ingrediente y las características del equipo.

Como orientación, el brócoli puede tardar entre 18 y 25 minutos, mientras que los trozos grandes de papa pueden necesitar entre 30 y 40 minutos o más. Conviene revisar su textura durante la cocción y evitar moverlos constantemente: dejar una cara apoyada y luego voltearla permite desarrollar mejor el color.

Qué hacer si acumulan líquido

Si aparece agua en la bandeja, se puede retirar con cuidado y redistribuir las piezas para darles más espacio antes de continuar el horneado.

Cuando ya están demasiado blandas, prolongar la cocción puede secarlas sin recuperar su textura. En ese caso, pueden aprovecharse en sopas, salsas para pastas o preparaciones con arroz y otros cereales