ATICMA Emprende: "Como polo tecnológico impulsamos la generación de nuevas empresas"
Gustavo Bispo, presidente de ATICMA, detalló los criterios de evaluación de ATICMA Emprende y repasó los próximos eventos de la entidad.
La entidad prepara los últimos detalles de una nueva edición de su programa de aceleración para emprendedores tecnológicos. Bispo explicó qué factores evalúa el programa: "Se evalúan factores como el impacto del negocio, el equipo multidisciplinario que lo conforma y el nivel de madurez del proyecto".
Entre los proyectos surgidos de ese ecosistema, Bispo mencionó a Roomix, la empresa de tecnología inmobiliaria fundada por Nacho Gorriti. Tras su paso por los programas de ATICMA, Roomix cerró una ronda de inversión pre-seed de 500.000 dólares. Entre los inversores participaron Guillermo Rauch, fundador de Vercel, e inversores vinculados a Meta y OpenAI.
En noviembre, ATICMA organizará su semana técnica, un encuentro B2B entre oferta y demanda de servicios tecnológicos. El viernes 13 de noviembre, la entidad entregará los ATICMA Awards, premio con el que reconoce a proyectos, empresas y trayectorias del sector.
La asociación también amplía su alcance sectorial. "Estamos extendiendo el espectro más allá del software y la robótica hacia toda la economía del conocimiento, incorporando sectores como el gaming y la industria audiovisual", concluyó Bispo.