La entidad prepara los últimos detalles de una nueva edición de su programa de aceleración para emprendedores tecnológicos. Bispo explicó qué factores evalúa el programa: "Se evalúan factores como el impacto del negocio, el equipo multidisciplinario que lo conforma y el nivel de madurez del proyecto".

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Entre los proyectos surgidos de ese ecosistema, Bispo mencionó a Roomix, la empresa de tecnología inmobiliaria fundada por Nacho Gorriti. Tras su paso por los programas de ATICMA, Roomix cerró una ronda de inversión pre-seed de 500.000 dólares. Entre los inversores participaron Guillermo Rauch, fundador de Vercel, e inversores vinculados a Meta y OpenAI.

En noviembre, ATICMA organizará su semana técnica, un encuentro B2B entre oferta y demanda de servicios tecnológicos. El viernes 13 de noviembre, la entidad entregará los ATICMA Awards, premio con el que reconoce a proyectos, empresas y trayectorias del sector.

La asociación también amplía su alcance sectorial. "Estamos extendiendo el espectro más allá del software y la robótica hacia toda la economía del conocimiento, incorporando sectores como el gaming y la industria audiovisual", concluyó Bispo.

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