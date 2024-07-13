Por premios que incluyen millones de pesos, emprendedores tecnológicos ya pueden inscribirse en "ATICMA Emprende"
La fecha límite para inscribirse es el 29 de julio. Cómo anotarse y de qué se trata.
La fecha límite para inscribirse es el 29 de julio. Cómo anotarse y de qué se trata.
Se trata de Pastech, una herramienta tecnológica que permite medir y gestionar de manera precisa la disponibilidad de pasto para la alimentación del ganado.
Cada uno de los primeros tres puestos ganarán cuatro millones de pesos.