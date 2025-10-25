El ecosistema tecnológico de Mar del Plata vivió su gala más esperada. En el Centro Cultural Estación Terminal Sur, los ATICMA Awards 2025 reunieron a más de 300 referentes del sector, autoridades, empresarios y universidades para celebrar la innovación local en el cierre de la Mar del Plata Tech Week 2025.

Ads

Durante la ceremonia, se distinguió a empresas, emprendedores y proyectos que impulsan la transformación digital, la inteligencia artificial y la innovación con impacto desde la ciudad hacia el mundo.

Entre los reconocimientos más destacados, el emprendimiento Pastech, surgido de la Facultad de Ciencias Agrarias y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), fue elegido como Emprendimiento Innovador del año dentro del programa ATICMA Emprende 2025.

Ads

Pastech nació de la iniciativa de docentes e investigadores que, frente a una necesidad concreta del trabajo agropecuario, desarrollaron una herramienta tecnológica que permite medir y gestionar de manera precisa la disponibilidad de pasto para la alimentación del ganado. Mediante el uso de robótica, informática e inteligencia artificial, la propuesta busca mejorar la eficiencia productiva y reducir el impacto ambiental de la ganadería.

Puede interesarte

Actualmente, el proyecto ofrece tres soluciones innovadoras para medir y gestionar el pasto:

Ads

Un pasturómetro electrónico portátil, que permite al operario medir en tiempo real la disponibilidad de pasto en el campo. Un sistema satelital o montado en drones, que brinda información precisa sin necesidad de recorrer el terreno. Una plataforma web de gestión de pastoreos, que integra los datos obtenidos y permite planificar el uso del forraje, indicando los momentos óptimos para el ingreso y salida de los animales en los potreros.

Estas herramientas buscan aumentar la rentabilidad y productividad, al mismo tiempo que reducen el impacto ambiental de la ganadería, optimizando el uso de los recursos forrajeros.

El proyecto se consolidó a través del acompañamiento de la Incubadora de Empresas de la UNMdP, donde recibió capacitación, tutorías y asesoramiento en su proceso de desarrollo y vinculación con el sector productivo.“Este reconocimiento refuerza nuestra convicción de que desde la universidad se pueden generar soluciones concretas para el campo y el ambiente. Pastech es parte de la UNMdP y este premio también lo es”, expresaron sus creadores tras recibir la distinción.

El galardón incluye un viaje a Silicon Valley, que permitirá al equipo ampliar su red de contactos y avanzar en el objetivo de internacionalizar la tecnología desarrollada en Mar del Plata.

Ads

Puede interesarte

De esta manera, los ATICMA Awards 2025 volvieron a poner en valor el talento local y la articulación entre universidades, empresas y emprendedores que hacen de Mar del Plata una ciudad de innovación con proyección global.