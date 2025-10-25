Un emprendimiento surgido en la UNMdP ganó el premio ATICMA Emprende 2025
Se trata de Pastech, una herramienta tecnológica que permite medir y gestionar de manera precisa la disponibilidad de pasto para la alimentación del ganado.
Se trata de Pastech, una herramienta tecnológica que permite medir y gestionar de manera precisa la disponibilidad de pasto para la alimentación del ganado.
La fecha límite para inscribirse es el 29 de julio. Cómo anotarse y de qué se trata.
Se desarrollará del 23 al 26 de junio en distintos espacios de la ciudad, donde especialistas, instituciones, empresas y universidades compartirán conocimientos, experiencias y casos de aplicación en áreas estratégicas.
En esta ocasión se entregaron premios en la categoría de Emprendedor. El objetivo de este encuentro fue conectar a distintos sectores relacionados con el ecosistema de negocios local.