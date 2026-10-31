Aldosivi descendió a la Primera Nacional y volverá a disputar la segunda categoría del fútbol argentino. El equipo de Mar del Plata no logró sostenerse en la Liga Profesional después de una temporada marcada por los malos resultados, los cambios de entrenadores y las dificultades para salir de los últimos puestos de la tabla. La caída se produce a menos de dos años de su último ascenso, cuando había conseguido regresar a Primera con la ilusión de consolidarse en la máxima categoría.

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El descenso quedó confirmado este viernes con la derrota por 2 a 1 ante Racing en Avellaneda después de una campaña en la que el Tiburón estuvo obligado a sumar puntos para mantenerse con vida en la lucha por la permanencia. Sin embargo, los resultados no acompañaron y el conjunto marplatense terminó pagando una temporada irregular, en la que nunca consiguió encontrar la continuidad necesaria para alejarse de la zona baja.

La noticia representa un nuevo golpe para el club y sus hinchas, que habían celebrado el regreso a Primera en noviembre de 2024 y que, durante 2025, sufrieron hasta la última fecha para conservar su lugar en la máxima categoría.

La historia reciente de Aldosivi había comenzado con una celebración. El 3 de noviembre de 2024, el equipo dirigido por Andrés Yllana venció por 2 a 0 a San Martín de Tucumán en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, y se consagró campeón de la Primera Nacional. Los goles de Nicolás Laméndola y Elías Torres sellaron el ascenso y devolvieron al Tiburón a la máxima categoría después de dos temporadas en el fútbol de ascenso.

El Tiburón campeón de la Primera Nacional 2024

Aquella campaña significó una recuperación deportiva para la institución, lo cual el equipo consiguió construir una identidad competitiva, llegó a la final del campeonato y se quedó con el primer puesto en uno de los encuentros más importantes de su historia reciente. Más de seis mil hinchas acompañaron al plantel en Rosario para festejar el regreso a Primera.

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Sin embargo, el retorno no resultó sencillo. Aldosivi tuvo un comienzo complicado en el Torneo Apertura de 2025 e Yllana dejó su cargo en marzo, después de una serie de resultados negativos. Mariano Charlier asumió la conducción del plantel y buscó cambiar el rumbo, aunque el equipo continuó comprometido con la permanencia.

En septiembre de ese año, Charlier dejó el puesto y Guillermo Farré se hizo cargo de un equipo que necesitaba sumar de manera urgente. El entrenador asumió con Aldosivi en una situación delicada y debió afrontar una definición en la que cada partido podía determinar el futuro del club.

Después de un comienzo difícil, el equipo consiguió una reacción en el tramo final del campeonato. Ganó cinco de sus últimos seis encuentros, con triunfos frente a Unión, Huracán, Independiente Rivadavia, Banfield y San Martín de San Juan. Esa recuperación le permitió llegar a la última fecha con posibilidades de mantenerse en Primera.

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El partido decisivo fue ante San Martín de San Juan, el 15 de noviembre de 2025. Aldosivi ganó por 4 a 2 en Mar del Plata y consiguió la permanencia, en una jornada cargada de tensión en la que también se definieron otros descensos. La victoria desató el festejo de los hinchas y le dio una nueva oportunidad al club para reorganizarse de cara a la temporada siguiente.

Aldosivi le ganó 4-2 a San Martín de San Juan y logró la permanencia en Primera División

El inicio de 2026 volvió a encontrar a Aldosivi en una situación difícil. El equipo no consiguió ganar durante las primeras fechas del Torneo Apertura y quedó comprometido tanto en la tabla anual como en la de promedios. Farré dejó su cargo en marzo, después de nueve partidos sin victorias en el campeonato. Su salida marcó el final de un ciclo que había conseguido la permanencia en 2025, pero que no pudo trasladar esa recuperación al comienzo de la nueva temporada.

Israel Damonte asumió en su lugar con la misión de revertir el panorama. El entrenador buscó modificar el funcionamiento del equipo y realizó cambios en la formación y en el plantel, pero los resultados continuaron siendo insuficientes para sacar al Tiburón de la zona de peligro.

La falta de triunfos se convirtió en uno de los principales problemas del equipo. Aldosivi perdió puntos importantes frente a rivales directos y llegó al tramo final del campeonato con poco margen para recuperarse. La situación se agravó porque la definición de los descensos dependía de dos tablas: la anual, que reúne los puntos de toda la temporada, y la de promedios, que considera los resultados de distintos campeonatos.

El golpe más duro llegó el 18 de octubre, cuando el Tiburón perdió por 2 a 1 ante Estudiantes de Río Cuarto, como visitante. El conjunto marplatense había conseguido ponerse en ventaja con un gol de Andrés Vombergar, pero Ibrahim Hesar y Gabriel Alanís dieron vuelta el resultado en los últimos minutos.

La derrota fue especialmente dolorosa porque Estudiantes de Río Cuarto ya había descendido por la tabla de promedios. Aldosivi necesitaba ganar para mantener sus posibilidades de permanencia, pero se quedó sin puntos y pasó a depender también de los resultados de Deportivo Riestra. Con la temporada entrando en su etapa decisiva, el equipo quedó obligado a buscar una recuperación que finalmente no alcanzó para conservar la categoría.

El duro golpe del Tiburón tras perder 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto

La nueva pérdida de categoría se suma a una historia que ya tuvo otros momentos de caída y recuperación. Aldosivi consiguió su primer ascenso a la Primera División en 2014, cuando, bajo la conducción de Fernando “Teté” Quiroz, venció por 1 a 0 a Gimnasia de Jujuy en Córdoba. El gol de Ángel Vildozo selló una victoria histórica para el fútbol de Mar del Plata. Durante su primera etapa en la máxima categoría, el equipo consiguió triunfos destacados ante Boca Juniors, San Lorenzo e Independiente. Sin embargo, descendió en 2017 y debió regresar a la Primera Nacional.

El regreso llegó rápidamente. En 2018, con Gustavo Álvarez como entrenador, Aldosivi derrotó por 3 a 1 a Almagro en un partido desempate y se consagró campeón de la segunda categoría. Así comenzó un nuevo ciclo en Primera, que se extendió durante cuatro temporadas. En 2022, el club volvió a perder la categoría. La derrota por 1 a 0 ante Banfield, el 12 de octubre, confirmó el descenso después de una campaña complicada. Durante aquel año pasaron por el banco de suplentes Martín Palermo, Leandro Somoza y Diego Villar, en un proceso que no consiguió evitar la caída.

Dos años después, el Tiburón volvió a levantarse con el ascenso conseguido frente a San Martín de Tucumán. Pero la permanencia de 2025 y el descenso de 2026 volvieron a mostrar las dificultades del club para consolidarse en la máxima categoría.

El descenso obliga a Aldosivi a comenzar una nueva etapa en la Primera Nacional. El club deberá reorganizar su plantel, definir su proyecto deportivo y preparar una temporada en la que el principal objetivo será volver a competir por el ascenso.

La caída también representa un golpe para el fútbol marplatense. Aldosivi había conseguido sostener la presencia de la ciudad en la máxima categoría y había generado expectativas con el regreso de 2024. Ahora deberá volver a transitar el camino del ascenso, en una competencia extensa y exigente.

Esta vez, el desenlace vuelve a ser doloroso para una institución que había logrado salir adelante después de dos temporadas en el ascenso. El desafío será reconstruir el equipo, recuperar la confianza y buscar un nuevo regreso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Aldosivi cierra así una etapa marcada por la ilusión del ascenso, la angustia de la permanencia y una nueva caída deportiva. El objetivo volverá a ser el mismo: recuperar su lugar en Primera y conseguir la estabilidad que no pudo encontrar en sus últimas participaciones.